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Общество

Власти Пскова ограничат загранкомандировки и прием зарубежных делегаций в связи с коронавирусом

16.03.2020 18:05|ПсковКомментариев: 3

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в понедельник, 16 марта, подписал постановление администрации города по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории муниципального образования «город Псков». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

В документе, в частности, речь идет о том, чтобы ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, а также передвижение организованных групп учащихся образовательных учреждений, участников сборных спортивных команд, коллективов учреждений культуры, приостановить образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования детей. По окончании весенних каникул управлению образования администрации города поручено организовать работу по переходу образовательных учреждений Пскова на дистанционную форму обучения.

Кроме того, постановлением отменяются загранкомандировки сотрудников администрации города Пскова, директоров муниципальных предприятий и муниципальных учреждений в страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в страны ближнего зарубежья. Срок - до ликвидации угрозы распространения заболевания.

Директорам муниципальных предприятий и муниципальных учреждений рекомендовано отменить служебные командировки работников в страны с неблагоприятной эпидемической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Главе города Пскова Елене Полонской рекомендовано ограничить прием зарубежных делегаций и выезд сотрудников аппарата и депутатов Псковской городской Думы в загранкомандировки, за исключением командировок, носящих неотложный характер или организованных во исполнение поручений президента РФ и правительства РФ.

Начальнику управления образования администрации города Пскова Анне Кузыченко по окончании срока весенних каникул -с 23 марта - надлежит организовать работу по переходу образовательных учреждений города Пскова на дистанционную форму обучения.

Кроме того, с 16 марта приостановлен образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации города Пскова поручено организовать и провести совещание с руководителями предприятий торговли и общественного питания города Пскова по вопросу необходимости введения масочного режима для работников торговли и учащения санитарной обработки торговых помещений.

Администрация города Пскова с 17 марта переходит на дистанционную форму приема обращений граждан.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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