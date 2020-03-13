Общество

За 7 вакантных мест в псковском Молодежном парламенте поборолись 14 претендентов

В региональном парламенте прошел второй этап конкурсного отбора членов Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания, в состав комиссии, в задачи которой входит отбор претендентов на семь имеющихся вакантных мест, вошли вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников, руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко, заведующий информационно-аналитическим отделом Собрания депутатов Татьяна Никитина, представители органов исполнительной власти, политических партий и образовательных организаций.

«По результатам первого этапа конкурсного отбора, который проходил в декабре прошлого года, мы отобрали 37 членов Молодёжного парламента из 44-х, - напомнил коллегам Виктор Остренко. - Мы были ориентированы «брать в обойму» только самых лучших, поэтому в состав Молодежного парламента вошли ребята, набравшие наивысшие баллы. Предлагаю придерживаться этого же принципа и сейчас».

Заместитель председателя Собрания, курирующий Молодежный парламент, сообщил членам комиссии, что его подопечные уже прошли предварительное обучение и провели первое пленарное заседание, утвердили структуру Молодёжного парламента, избрали председателя и руководителей комитетов.

«Выбрано три основных направления деятельности. Это социальная тематика, правовые вопросы и муниципальная тема. Последнее направление сами ребята обозначили как наиболее перспективное – члены Молодежного парламента и районных молодежных советов хотят быть интегрированы в выборные процессы на местном уровне, в связи с чем уже обсуждается проект по подготовке кандидатов для участия в муниципальных выборах», - проинформировал членов конкурсной комиссии Виктор Остренко и предложил перейти к знакомству с претендентами.

11 кандидатов прошли собеседование в формате очного общения, 3 претендента по разным причинам не смогли присутствовать лично и представили проекты членам конкурсной комиссии посредством видеоконференцсвязи.

Молодые люди, проявляющие интерес к участию в общественно-политической жизни, озвучили представления о развитии молодежной политики в регионе и поделились идеями по реализации конкретных проектов. Среди предложенных инициатив – открытие районных «школ блогеров» для информирования местных жителей о происходящих в муниципалитетах событиях, разработка приложения, помогающего молодым специалистам найти подходящую работу, обустройство игровых площадок для детей, создание историко-туристического интернет-портала для посещающих Псков российских и иностранных туристов.

На основании выставленных конкурсной комиссией оценок составлен рейтинговый список претендентов. Напомним, что пятый состав Молодежного парламента был утверждён в декабре 2019 года постановлением областного Собрания депутатов. На одной из предстоящих сессий этот документ будет дополнен новыми фамилиями – в состав Молодежного парламенте будут включены победители конкурсного отбора.

Добавим, что на конкурсной основе формируется только половина состава Молодежного парламента. Другая его часть определяется политическими партиями – 22 человека уже делегированы в Молодежный парламент региональными отделениями политических партий, представленных в Собрании, пропорционально количеству фракционных мандатов.