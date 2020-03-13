Общество

Сотрудники и ветераны псковского УФСИН почтили память погибшего 20 лет назад в Чечне Владислава Байгатова

20 лет назад при исполнении служебного долга трагически погиб сотрудник ОСН «Зубр» УФСИН России по Псковской области, лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов. Каждый год в годовщину этого трагического события личный состав отдела специального назначения выезжает к месту захоронения погибшего товарища. Сегодня, 16 марта, руководство УФСИН России по Псковской области, офицеры и ветераны ОСН «Зубр» возложили цветы, вспомнили Владислава Байгатова и почтили минутой молчания память погибшего товарища.

В одной из командировок на Северный Кавказ в марте 2000 года ОСН «Зубр» понес невозвратимую потерю: инструктор-снайпер, лейтенант внутренней службы Владислав Байгатов, находясь в составе разведгруппы, в ходе ожесточенного боя фланговым огнем сорвал несколько попыток прорыва мелких групп через занимаемые позиции. Под огнем противника группой сотрудников, в состав которой входил Владислав, раненые были вынесены с поля боя и доставлены на командный пункт группы отрядов для оказания медицинской помощи. Заметив движение, противник открыл шквальный огонь по командному пункту из всех видов имеющегося оружия. В здание, за которым Владислав Байгатов совместно с другими сотрудниками осуществлял погрузку раненых, попал заряд большой мощности, в результате чего здание было полностью разрушено. Владислав Байгатов получил минно-взрывную рану, был завален обломками обрушившейся стены и от полученных ранений погиб на месте.

Указом президента РФ за мужество и героизм Владислав Байгатов посмертно награжден Орденом Мужества. Его имя навечно вписано в историю уголовно-исполнительной системы Псковской области.

В гПскове память Владислава Байгатова увековечена. Так, на здании средней школы № 8, в которой он учился, установлена мемориальная доска, в музее школы размещен информационный стенд о жизни и подвиге бойца спецназа. Кроме того, в 2009 году на территории Псковского юридического института ФСИН России состоялось открытие монумента в память о погибших сотрудниках спецназа «Зубр».