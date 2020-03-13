Общество

Скончался сооснователь «Гражданской Обороны» Константин Рябинов

Музыкант, поэт и художник Константин Рябинов, сооснователь легендарной группы «Гражданская оборона», известный как «Кузя УО», скончался в Петербурге. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердила его подруга Ксения Кислицина.

«К сожалению, это так, Константин Валентинович скончался, - сказала она. - Это произошло дома, результатов вскрытия пока нет».

Тело женщина нашла в их квартире сегодня, 16 марта. «Я не смогла попасть домой, потому что дверь была закрыта изнутри, а он не открывал», - объяснила она.

Ксения также уточнила, что у Константина не было серьезных заболеваний.

Константину Рябинову было 55 лет, он родом из Омска. Музыкант играл с Егором Летовым еще в группе «Посев», существовавшей до «Гражданской Обороны». Культовый коллектив они основали в 1984 году. Правда, вскоре, в конце 1985-го, Рябинова призвали в армию. В концертный состав группы он вернулся в 1989 году и успел поиграть в ней на множестве инструментов, на публичных выступлениях играя на басу и гитаре. Участвовал в записи большинства альбомов.

Среди других проектов, в которых играл Рябинов, - «Анархия», «Цыганята и Я с Ильича», «Христосы на паперти», «Коммунизм», «Кузьма & ВиртУОзы» и другие.

Ушел из «Гр.Об.» в 1999 году, занимался сольной карьерой в Петербурге. В последний раз с ними вместе играл в 2004 году. Его стихи и проза вошли в сборник «Русское поле экспериментов» вместе с творчеством Егора Летова и Янки Дягилевой.