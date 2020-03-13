Общество

Жителям великолукских деревень напомнили правила пожарной безопасности

16 марта инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великолукскому, Новосокольническому и Куньинскому районам совместно с социальным работником Центра социального обслуживания Великолукского района был осуществлен рейд в деревни Земляничино, Клинцево, Тарасово и Борок Великолукского района с целью предупреждения пожаров и гибели на них людей, а так же проведения противопожарного инструктажа с многодетными семьями.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда были распространены памятки о мерах пожарной безопасности, листовки на темы: «действия граждан при обнаружении пожара», «памятка при использовании печного оборудования», «палы травы», предупреждение пожаров при эксплуатации электрооборудования. Граждане проинструктированы под роспись, из них 2 неблагополучных семьи, 11 многодетных семей, 4 престарелых гражданина. Проведено обследование 23 жилых домов.

До граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Великолукского района, основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов. Государственным инспектором по пожарному надзору проверялось состояние отопительных печей, проводился визуальный осмотр электропроводки и электроприборов, состояние газового оборудования. Проводилось разъяснение основных причин возникновения пожаров и гибели людей при пожарах.

Также граждане, были ознакомлены с правилами противопожарного режима в РФ при устройстве и эксплуатации печного отопления, использования и хранения бытовых газовых баллонов и газового оборудования, с требованиями к электрооборудованию и электроприборам, а также способам раннего обнаружения пожара при помощи автономных пожарных извещателей.