Общество

«Заражение»: Стало известно, какой фильм чаще всего смотрят онлайн на карантине

Одним из самых популярных фильмов для просмотра онлайн во время острой ситуации с коронавирусом стала драма «Заражение» 2011 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

В фильме, режиссером которого был Стивен Содерберг, а сценаристом – Скотт З. Бернс, рассказывается о вымышленном заболевании, которое убивает по всему миру 26 миллионов человек.

Warner Bros., которая является дистрибьютором ленты, объявила, что он в онлайн каталоге пользуется сейчас наибольшим спросом после Гарри Поттера.

В декабре 2019 этот же самый фильм был на 270-м месте в списке самых популярных в мире.

Режиссеры Барри Дженкинс («Лунный свет») и Эдгар Райт («Малыш на драйве») сообщили подписчикам, что уже посмотрели картину на фоне новостей о распространении COVID-19 по всему миру.

Министр здравоохранения Великобритании Мэт Хэнкок заявил, что пожилым людям рекомендовано провести дома на карантине до четырех месяцев в качестве профилактической меры.