Общество

Россия с 18 марта по 1 мая ограничит въезд иностранцев и лиц без гражданства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда стран о решении с полуночи 18 марта временно ограничить въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, передает «Интерфакс».

Мишустин в течение последних двух суток провел телефонные разговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом (дважды), премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, премьер-министром Киргизии Мухаммедкалыем Абылгазиевым, премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода и премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым, говорится на сайте правительства.

«В ходе переговоров обсуждалась ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией. Михаил Мишустин проинформировал глав правительств, что для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения коронавирусной инфекции в соответствии с российским законодательством и положениями применимых международных договоров РФ правительством Российской Федерации принято решение с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», - отмечается в сообщении.