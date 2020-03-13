Общество

Не стесняться масок и пользоваться оксолиновой мазью призывает Юлия Пересильд

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд призывает своих подписчиков в Instagram не расстраиваться из-за отмены спектаклей в связи с коронавирусом.

«Все спектакли отменили... но все же не расстраивайтесь... берегите себя и своих близких, пожалуйста, - написала актриса. - Оставайтесь дома по возможности, если таковой нет, не стесняйтесь носите маски - одноразовые, самодельные, какие угодно, мойте руки, пейте воду часто, надевайте перчатки - не стесняйтесь перестраховываться! И конечно, не грустите! Не грустите! Смотрите кино... читайте книги с детьми ... делайте уроки ... не унывайте! Делайте закупки с доставкой! Думаю, оксолиновой мазь тоже не будет лишней».

Также Юлия Пересильд адресовала слова благодарности платформам, которые предоставили возможность смотреть кино бесплатно, и всем, кто кто смог перевести работу из офисов на дом. «Надеюсь, это не продлится бесконечно долго... Всем любви и здоровья, конечно, много здоровья», - написала актриса.