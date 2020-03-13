Михаил Ведерников: Первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились на Псковской земле в XVI веке

Первые документально зафиксированные карантинные мероприятия в истории России проводились именно на Псковской земле в 1521 году. Об этом интересном факте написал в своем Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников и опубликовал фото Церкви Успения с Парома и текста из псковской летописи.
По его словам, для торгового города с тесными связями со многими зарубежными государствами это была абсолютно необходимая практика.
«Сегодня, спустя почти 500 лет, нам также нужно проявить дисциплину и выдержку, чтобы избежать излишних рисков», - отметил глава региона.
В 1521-1522 гг. Псков пострадал от чумы, которая унесла множество жизней. Так, в 1522 году, только в одну «скудельницу» - широкую и глубокую яму, служившую для погребения умерших от массовых болезней, голода, захоронили 11500 человек. В летописи содержится описание мер, похожих на карантин. Князь Михайло Кислица, перед тем как покинуть город, приказал запереть улицу, на которой начался мор, заставами с обоих концов. Кроме того, псковичи по старинному обычаю построили церковь Успения.