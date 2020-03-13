Общество

Псковичи скупают крупы, макароны и сахар

Псковичи начали раскупать продукты первой необходимости и товары длительного срока хранения. Как пишет Центр деловой информации, полки продуктовых магазинов заметно опустели.

Например, на фото видно, что в магазине «Магнит» на улице Труда раскупили товары первой необходимости и продукты, которые чаще всего пользуются спросом: макароны, крупы и товары длительного срока хранения.

Как отметили в администрации магазина, спрос на данные виды товаров обусловлен и скидками, которые действовали на продукты питания.