Псковичи скупают крупы, макароны и сахар

Псковичи начали раскупать продукты первой необходимости и товары длительного срока хранения. Как пишет Центр деловой информации, полки продуктовых магазинов заметно опустели.
Например, на фото видно, что в магазине «Магнит» на улице Труда раскупили товары первой необходимости и продукты, которые чаще всего пользуются спросом: макароны, крупы и товары длительного срока хранения.
Как отметили в администрации магазина, спрос на данные виды товаров обусловлен и скидками, которые действовали на продукты питания.