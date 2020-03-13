Общество

В Госдуме предлагают снизить ставку на образовательные кредиты

Депутат Госдумы Виктор Зубарев («Единая Россия») предложил снизить в России ставку на образовательные кредиты до ставки рефинансирования ЦБ в 6%, а также ввести льготную ставку не более 2% для многодетных и малоимущих семей. Соответствующее письмо парламентарий направил главам Минобрнауки и Минфина, сообщает РИА Новости.

Инициатива была разработана совместно с Институтом прогрессивного образования.

Министерство науки и высшего образования России и Сбербанк в 2019 году подписали соглашение о господдержке образовательного кредитования. Согласно ему, с 1 августа 2019 года при оформлении образовательного кредита студентам лицензированных вузов будет предоставлен льготный период на весь срок обучения и дополнительно три месяца. Ставка по образовательным кредитам за счет субсидий государства составляет сейчас 8,86%.

«Чтобы сделать для студентов вузы и профессии мечты более доступными, мы предлагаем приравнять ставку по образовательным кредитам к ставке рефинансирования для всех граждан. На сегодняшний день это 6%. А для льготных категорий - сделать ее 2%», - сказал Виктор Зубарев.

В письме он предлагает «расширение госпрограммы образовательного кредитования для граждан на получение высшего образования под процент, не превышающий ставку рефинансирования Центрального банка». Ключевая ставка ЦБ сейчас - 6%.

Кроме того, парламентарий предлагает установить ставку в 2% для льготных категорий граждан, берущих заем на получение высшего образования. «В данную категорию предлагается включить членов многодетных и малоимущих семей, сирот, оставшихся без попечения родителей, граждан с ограниченными возможностями здоровья» - говорится в письме.

Половина студентов в России учатся бесплатно, а образовательные кредиты выдают всего четыре банка по ставкам от 8,6% до 16,7%, прокомментировала пояснила директор Института прогрессивного образования Анна Маркс.

Помимо этого, авторы инициативы предлагают ввести льготный период по выплатам целевого кредита на высшее образование на весь срок обучения, с началом выплат через три месяца после официального трудоустройства. Для льготных кредитуемых на этот же срок предлагается предусмотреть и отсрочку по выплатам процентов.

Также в письме предлагается рассмотреть возможность последующего расширения кредитной амплитуды госпрограммы, предполагающее варианты «карманного кредитования» с займом небольших сумм на «карманные расходы» студентов.

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