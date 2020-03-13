Общество

В Великих Луках начался монтаж нового колеса обозрения

15 марта в Великие Луки приехала первая часть колеса обозрения. В течение двух недель рабочие продолжат завозить в городской парк материалы для сборки аттракциона, сообщает Луки.ру.

Отметим, что производитель российский. Он же займется и монтажом колеса обозрения в парке Великих Лук. Новое колесо обозрения будет выглядеть так же, как на фото (на фотографии колесо обозрения в Анапе). В Великих Луках поставят такое же, но на 5 метров меньше).



Высота великолукского колеса обозрения составит 45 метров, а вес 135 тонн. Всего будет 20 кабинок. Их сделают закрытыми. Зимой кабинки будут отапливаться, а летом в них будет работать кондиционер. На данный момент рабочие уже готовят бетонное основание под колесо.

Аттракцион обещают запустить ко дню города.