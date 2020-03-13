Общество

Как провести весенние каникулы без опасностей, напоминают спасатели псковичам

16 марта у школьников Псковской области начались весенние каникулы. В этот период дети разных возрастов очень часто остаются без присмотра со стороны взрослых. Чтобы детский отдых прошёл не только интересно, но и безопасно, необходимо соблюдать правила безопасного поведения, отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области..

Каждый ребенок обязан знать несколько простых правил безопасности во время отдыха, чтобы каникулы не обратились в неприятности.

1. Правила пожарной безопасности. Нельзя играть со спичками и зажигалками. Необходимо знать элементарные правила поведения при пожаре.

2. Правила безопасности на дорогах и улице. Соблюдайте осторожность на дорогах, ориентируйтесь по основным знакам дорожного движения. Соблюдайте правила личной безопасности на улице.

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. Не рекомендуется разговаривать с незнакомыми людьми. Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой, сопротивляйся, кричи, зови на помощь. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее людное место: к магазину, автобусной остановке.

4. Не стоит без ведома родителей уходить в лес, на водоемы. Категорически запрещается играть вблизи железной дороги или проезжей части, а также ходить на пустыри, заброшенные здания.

5. Правила безопасного поведения с неизвестными ребёнку предметами. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и взрывоопасными предметами, холодным оружием.

6. Правила безопасности в быту. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача. Не пользуйся не освоенными ранее электроприборами. Нельзя включать в одну розетку большое количество потребителей тока и использовать неисправную аппаратуру и приборы. Не следует самим чинить и разбирать электроприборы.