Общество

Первый зампрокурора области встретится с себежанами

Первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Виктор Тепляков организует личный прием граждан в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Встреча с населением пройдет в здании прокуратуры района по адресу: город Себеж, улица Ленинская, 31.

Желающим попасть на прием к первому заместителю прокурора региона необходимо в срок до 20 марта обратиться к прокурору Себежского района Ольге Будариной с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.