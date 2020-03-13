Общество

У Путина попросили разрешить продажу рецептурных лекарств онлайн

Чтобы обеспечить необходимыми лекарствами самые уязвимые слои населения, Всероссийский союз пациентов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением разрешить продажу рецептурных препаратов с доставкой на дом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

«Предусмотреть в готовящемся законе о дистанционной торговле лекарственными препаратами возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов с последующей доставкой на дом. Пока такая возможность рассматривается только в отношении безрецептурных препаратов, БАД и медтоваров», - говорится в сообщении.

Авторы документа уверены, что принятие законопроекта поможет своевременно обеспечивать лекарствами хронически больных и инвалидизированных пациентов - наиболее уязвимых для заражения коронавирусом, а также будет способствовать снижению эпидемиологической обстановки в России.

Отмечается, что законопроект, разрешающий онлайн-продажу препаратов, был принят в первом чтении еще в 2017 году, однако дальше дело не пошло. В ходе оперативного совещания 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру ускорить этот процесс. По данным журналистов, второе чтение может состояться 18 марта.