Общество

Полиция продолжает розыск пропавшего прошлой весной жителя Середки

ОМВД России по Псковскому району продолжает розыск Владимира Антонова 1942 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по региону, 6 апреля прошлого года он ушел из дома по месту жительства в селе Середка. Мужчина страдает потерей памяти.

По поступившим в полицию данным, граждане видели его 8 апреля недалеко от Середки, в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые. Был одет в длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Антонова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: деревня Уграда, 19. Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.