Общество

Школьники Острова узнали о возможностях получения бесплатного образования в вузах ФСИН

Сотрудники исправительной колонии №2 в Крюках провели выездные профориентационные занятия с учениками одиннадцатых классов гимназии и школы № 3 города Острова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В ходе встреч заместитель начальника ИК-2 Николай Антонов и временно исполняющий обязанности начальника отдела кадров учреждения Алексей Петраш рассказали старшеклассникам о Федеральной службе исполнения наказаний, её структуре, а также о возможностях получения бесплатного высшего образования в вузах ФСИН России.

До будущих выпускников школ довели правила, порядок и основные требования к поступлению в ведомственные учебные заведения. Кроме того, ребята узнали о программах обучения, перспективах, которые открываются перед выпускниками вузов ФСИН России, а также о социальных гарантиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации для работников уголовно-исполнительной системы.

В завершение мероприятий ученики смогли задать интересующие их вопросы и получить на них подробные ответы.