Общество

Эксперты предупредили россиян о начале «киберкоронавируса»

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете – злоумышленники быстро подхватили нарастающее беспокойство граждан и воспользовались им: теперь многим приходят письма «от ВОЗ», ворующие персональную информацию, а также сборы лже-пожертвований на борьбу с заразой, рассказали РИА «Новости» IT-эксперты.

«Спам-сообщений и писем на тему коронавируса в мире сейчас действительно много, по разным оценкам, счет может идти на тысячи в день», - заявил руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев.

По его словам, мошенники в качестве приманки используют тему коронавируса - одна из зафиксированных спам-кампаний имитирует рассылки от Всемирной организации здравоохранения.

«Люди получают электронные письма якобы от ВОЗ с мерами безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку, он перенаправляется на фишинговый сайт и получает предложение поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников», - пояснил Игнатьев.

Опасность этой схемы в том, что она выглядит более реалистичной, чем другие, например, кампания якобы от Всемирного банка или МВФ, в которой предлагается направить пожертвования тем, кто из-за коронавируса теперь нуждается в деньгах, добавил он.

«Чтобы избежать мошенничества, пользователям желательно установить системы безопасности на свое устройство - она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить», - рекомендует Луис Корронс из компании Avast.

Эксперт посоветовал быть бдительными, с письмами, в которых упоминается тема коронавируса. «Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней», - добавил он.

«Смело удаляйте письмо от незнакомого отправителя, которое вы не ждали. Если вы получили письмо, в котором содержится ссылка, обязательно проверьте, куда она ведет. Для отображения адреса надо навести на ссылку курсор мыши. Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней. Вероятно, она ведет на фишинговый ресурс. То же самое касается писем с вложениями», - добавил директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.