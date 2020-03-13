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Общество

Интернет-мошенники активизировались на фоне пандемии коронавируса

17.03.2020 10:41|ПсковКомментариев: 0

Пандемия коронавируса привела к активизации мошенничества в интернете - злоумышленники воспользовались нарастающим беспокойством россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на IT-экспертов.

Так, злоумышленники отправляют жертвам письма от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые воруют персональные данные, а также организовывают лже-пожертвования на борьбу с коронавирусом. Как рассказал руководитель группы анализа веб-контента «Лаборатории Касперского» Константин Игнатьев, в мире на тему коронавируса приходит большое количество спам-сообщений. По его оценкам, счет может идти на тысячи.

Письма якобы от ВОЗ содержат меры безопасности, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения. Как только пользователь нажимает на ссылку в сообщении, его перенаправляют на фишинговый сайт и предлагают поделиться личной информацией, которая попадает в руки злоумышленников, пояснил Игнатьев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты советуют установить систему безопасности на свое устройство — она обнаружит и заблокирует фишинговые атаки еще до того, как они смогут навредить, посоветовал Луис Корронс из компании Avast. «Если ссылка в письме вас заинтересовала, наберите ее в браузере, а не переходите по ней», — сказал он.

Кроме того, следует удалять письма от незнакомого отправителя. В случае, если пользователь получил сообщение со ссылкой, необходимо проверить, куда она ведет. Для этого на нее нужно навести курсор мыши.

«Если перед вами URL из сервиса коротких ссылок (is.gd. Is.gd, bit.ly и т.д.), не переходите по ней», - рассказал директор управления информационных технологий компании ESET Руслан Сулейманов.

В феврале сообщалось, что мошенники начали предлагать россиянам в сети купить тест, чтобы провериться, заразились ли они коронавирусом COVID-19. Хакеры создали специальный сайт, на котором посетителям предлагается купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене». Стоимость вымышленного устройства составляла 19 тысяч рублей.

Теги: #мошенничество #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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