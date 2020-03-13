Общество

Компания «СМУ-44» получила штраф за нарушение порядка строительства в Великолукском районе

Руководитель ООО «СМУ-44» в Великолукском районе привлечен к административной ответственности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре области.

В рамках реализации мероприятия «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», предусмотренного областной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», между администрацией Великолукского района и ООО «СМУ-44» был заключен контракт на строительство многоквартирного жилого дома. В ходе проверки установлено, что ООО «СМУ-44» в нарушение градостроительного законодательства приступило к строительству при отсутствии соответствующего разрешения.

В этой связи прокурор района возбудил в отношении директора ООО «СМУ-44» дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 9.5 части 1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого он получил штраф.