Общество

Директор Центра детского отдыха и оздоровления рассчитывает, что коронавирус не поставит под угрозу работу летних детских лагерей

Директор ГППО «Центр детского отдыха и оздоровления» Татьяна Богданова рассчитывает, что коронавирус не поставит под угрозу летний отдых детей в загородных оздоровительных лагерях.

«Мы, конечно же, готовимся к лету в надежде на то, что к началу сезона вся ситуация стабилизируется, а там уже будем смотреть по обстановке. Режим нашей работы определяют надзорные службы. Если получим разрешение, будем работать», - сообщила Татьяна Богданова в интервью Псковской Ленте Новостей.

Ожидается, что в этом году в летней оздоровительной кампании Псковской области будут задействованы 177 объектов. Планируется, что в лагерях отдохнут более 16 тысяч детей.

Напомним, 15 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал указ о введении комплекса мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Так, согласно документу, с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории области массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей.

Все государственные, муниципальные и частные образовательные организации Псковской области досрочно переведены на каникулярный режим работы.