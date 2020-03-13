Общество

В Псковской области названы муниципалитеты-лидеры по собираемости взносов на капремонт

По состоянию на 29 февраля, средний процент собираемости взносов на капитальный ремонт на общем счете Регионального оператора составил 79,14%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.

Высокая платежная дисциплина наблюдается в пяти муниципалитетах: Новосокольническом (89,84%), Порховском (84,82%), Бежаницком (83,47%) и Пустошкинском (83,98%) районах, городе Пскове (83,84%).

Низкие показатели собираемости отмечаются в Гдовском (32,93%), Себежском (50,49%) и Стругокрасненском (58,33%) районах.

«Количество отремонтированных домов в каждом муниципальном образовании области напрямую зависит от собираемости взносов собственников этого муниципального образования. Чем лучше собираемость, тем больше домов будет отремонтировано», - отметили в Фонде капремонта.

В рамках реализации соответствующей программы в Псковской области уже проведены капитальные ремонты 1463 элементов в 625 многоквартирных домах. В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы на 2020 год в регионе планируется провести работы в 221 многоквартирном доме.

Всего в настоящее время собрано на общем счете Регионального оператора находятся 2,7 млрд рублей. При этом задолженность собственников помещений перед ним составляет 568 млн рублей.

На данный момент более 35 млн рублей задолженности по взносам на капремонт взыскано судами в пользу Фонда капитального ремонта с собственников, формирующих фонд капитального ремонта на общем счете Регионального оператора.

Напомним, в рамках Жилищного кодекса РФ собственники помещений обязаны ежемесячно оплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.