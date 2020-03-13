Общество

На базе ИК-6 прошли учебно-методические сборы сотрудников отдела режима и надзора

На базе ИК-6 УФСИН России по Псковской области прошли учебно-методические сборы сотрудников отделов безопасности и режима. В ходе сборов у сотрудников учреждений были приняты зачеты по физической подготовке, стрельбе, знанию нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Открывая учебно-методические сборы, начальник отдела режима и надзора УФСИН России по Псковской области Роман Панибратов проверил наличие прибывшего личного состава, довел план мероприятия. После чего сотрудники аппарата управления регионального УФСИН проинформировали присутствующих на сборах сотрудников о последних изменениях законодательства в части организации режима и надзора, рассмотрели ряд проблемных вопросов.

В ходе проведения сборов особое внимание было уделено вопросам служебной подготовки сотрудников подведомственных учреждений, законности применения физической силы и специальных средств в отношении подозреваемых, обвиняемых осужденных, составлению соответствующих документов по результатам их применения.

В завершение учебно-методических сборов Роман Панибратов подвел итоги мероприятия и поблагодарил руководство ИК-6 за оказанную помощь в его организации.