Общество

Отборочный этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» пройдет для псковских старшеклассников в онлайн-режиме

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приглашает учащихся 9 и 10 классов принять участие во Всероссийской олимпиаде школьников ПАО «Россети».

Отборочный (предметный) этап Олимпиады для старшеклассников Псковской области пройдет в дистанционном режиме. 21 и 22 марта участникам будет предложено выполнить задания по физике, математике и информатике в рамках программ среднего образования в системе тестирования в сети Интернет.

Дистанционное участие в отборочном этапе осуществляется на условиях контроля самостоятельности прохождения заданий этапа, верификации личности участника и наблюдения в реальном времени для выявления возможных нарушений.

Предварительно участники Олимпиады пройдут регистрацию в установленном порядке - подробности можно уточнить у регионального координатора. Для обеспечения возможности прохождения этапа в дистанционном режиме координатору также необходимо сообщить контактную информацию - номер мобильного телефона и адрес электронной почты, на который будет направлена ссылка на систему тестирования и код доступа.

Главная цель мероприятия - поиск увлеченных энергетикой молодых людей, которым в будущем предстоит развивать электросетевой комплекс и осваивать новые профессии, появляющиеся по мере внедрения цифровых технологий.

Победители и призеры первого этапа соревнований ПАО «Россети» получат право участия в финальном этапе другой олимпиады - «Надежда энергетики».

Победители и призеры второго этапа получат возможность принять участие в энергетической проектной смене ПАО «Россети» в одном из всероссийских детских оздоровительных центров, помощь экспертов в подготовке к участию в конкурсах проектов, в числе которых Всероссийский конкурс в области наукоемких инновационных проектов и разработок «Энергопрорыв». Также они приобретут приоритетное право на целевое обучение в вузах-партнерах по профильным направлениям.

Заявки на участие принимаются до 19 марта 2020 года по адресу электронной почты mng@pskovenergo.ru, дополнительную информацию можно получить по тел. (8112) 597-393

Подробная информация размещена на официальном сайте ПАО «МРСК Северо-Запада» в разделе «Олимпиада «Россети»: http://www.mrsksevzap.ru/olympicsrosseti.