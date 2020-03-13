Общество

Жильцам нового дома в Гдове приходится платить за уличное освещение

Жильцам нового дома № 40б по улице Никитина в Гдове пожаловались на необходимость оплачивать квитанции за уличное освещение. Обращение по этому поводу и ответ на него размещены на сайте губернатора Псковской области.

Речь идет о доме для переселенцев из аварийного жилья. «Нам с января месяца стали приходить квитанции за уличное освещение (это фонари, освещающие парковку и дворовую территорию). Почему мы должны платить за это освещение, если это освещение дворовой территории? В этом доме живут одни пенсионеры, и для них сумма в 150 рублей - весомая сумма», - написала Валерия Соколова. Она также сообщила, что жителям было предложено отключить фонари, но они не хотят оставаться без освещения.

Председатель комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Татьяна Смирнова пояснила, что фонари, предназначенные для освещения придомовой территории указанного дома, расположены на его фасаде и подключены к общедомовой системе электроснабжения. По ее словам, такое подключение освещения предусмотрено проектом строительства многоквартирного дома. Также к общедомовой системе электроснабжения подключено освещение автостоянки.

«Таким образом, поскольку указанные осветительные приборы не являются частью электрических сетей, обслуживаемых органом местного самоуправления, а включены в общедомовую сеть электроснабжения МКД и обладают признаками общего имущества собственников помещений в МКД, плата за предоставление указанной услуги взимается с собственников помещений МКД в составе платы за СОИ. На основании решения общего собрания собственников указанное освещение в части или полностью может быть отключено», - ответила Татьяна Смирнова.