Общество

Пскович пожаловался на передвижение военной техники в пределах водоохранной зоны

Житель Псковского района пожаловался на передвижение военной техники в пределах водоохранной зоны вблизи деревни Волженец. Свое обращение он опубликовал на сайте губернатора области.

«Несколько раз в год вброд через реку Великую, вблизи деревни Волженец Псковского района, проходит колонна военной техники в рамках учений, то есть движение осуществляется не по улице и не по автомобильной дороге. Перед въездом в деревню Волженец установлен знак "Водоохранная зона". В соответствии с Водным кодексом РФ, в пределах водоохранных зон разрешено перемещение только специальных транспортных средств, но только в рамках каких-либо чрезвычайных ситуаций», - написал Константин Султанов.

По его словам, военная колонна может насчитывать до 100 единиц колёсной или гусеничной техники, и наносит вред и реке, и береговой линии. «Прошу дать разъяснение, законно ли такое перемещение и требуются ли какие-либо согласования?» - спросил местный житель.

В ответ председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов сообщил: «В соответствии с подпунктом 4 пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации не запрещается движение и стоянка специальных транспортных средств в границах водоохранных зон водных объектов».