Общество

Профсоюзная турбаза «Пушкиногорье» приглашает на отдых по программе «Поэма»: 3 дня и 3 ночи по доступной цене

Профсоюзная туристическая база «Пушкиногорье» приглашает на отдых по программе «Поэма». Для членов профсоюзов Псковской области и СЗФО цена трехдневного отдыха составит 2700 рублей с человека при размещении в 2-местном номере категории «стандарт» (1 корпус). Для не состоящих в профсоюзах граждан цена тура при тех же условиях размещения — 3300 рублей. В стоимость путевки входит проживание и питание. Время заезда — понедельник. Программа действует до 31 мая 202 года.

Напомним, что профсоюзная база отдыха «Пушкиногорье» расположена в поселке Пушкинские Горы. К услугам гостей русская баня и финская сауна с бассейном и комнатой отдыха, прокат спортивного инвентаря, мангальная зона, детская комната, бильярд, библиотека.

Обращаем внимание, что с 16 марта в Пушкинском заповеднике отменены все массовые мероприятия и групповые экскурсии, но посещение усадеб в индивидуальном порядке разрешено.

По вопросам бронирования и приобретения тура следует обращаться в отдел реализации оздоровительных и санаторно-курортных услуг СОП Псковский облсовпроф по телефонам :8(8112)72-45-69, 72-82-18. Либо по адресу: г. Псков, ул. Советская, д.15. Часы работы с 08.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.