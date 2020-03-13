Общество

В структуре смертности в Псковской области онкологические заболевания занимают 17%

В структуре смертности населения в Псковской области онкологические заболевания занимают 17%, как и в Северо-Западном федеральном округе и по всей России. Об этом в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН сегодня, 17 марта, рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

«Другой вопрос, что, если общая смертность у нас больше, чем по стране, то понятно, что и от онкозаболеваний тоже», - заявила она.

Спикер также отметила, что, чем старше становится человек, тем больше у него шансов умереть от онкологического заболевания. «Уровень заболеваемости в Псковской области средний по стране. В таблице смертности онкология на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний и системы кровообращения, как и по всей России», - рассказала Надежда Рагозина.