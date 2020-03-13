Рак молочной железы - самое распространенное среди женщин Псковской области онкологическое заболевание

Рак молочной железы является самым распространенным онкозаболеванием среди женщин Псковской области. Среди мужчин таким заболеванием является рак легкого. Об этом сегодня, 17 марта, на пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала и.о. главного врача ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Мария Сальникова.
На третьем месте по статистике находится рак кожи, далее идут рак толстого кишечника и желудка, рассказала спикер, подчеркнув, что это общероссийская тенденция.
«Факторами развития рака являются и курение, и неправильное питание, и низкая физическая активность, и многое другое. Например, курение - это фактор развития риска любого рака, а не только легких, увеличивается вероятность заболеваний половой системы, молочной железы, поджелудочной и других», - рассказала Мария Сальникова.
Она отметила, что положительную роль в снижении смертности от онкологических заболеваний играет высокий уровень жизни населения и здоровый образ жизни.