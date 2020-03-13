Общество

В 2019 году 2739 человек было поставлено на учет с онкозаболеваниями в Псковской области

В 2019 году 2739 человек было поставлено на учет с онкозаболеваниями в Псковской области. 2/3 заболевших - это старшая возрастная группа: женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Об этом сегодня, 17 марта, в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН рассказала и.о. главного врача ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер» Мария Сальникова.

«Сейчас ходят разговоры о том, что рак молодеет, но сказать, что это тенденция глобального роста, нельзя. В целом ситуация такая, что риск заболевания онкологическими заболевания среди старших групп населения гораздо выше», - рассказала Мария Сальникова.

Спикер также отметила, что сегодня большинство онкозаболеваний излечивается. «Наука идет вперед, мы давно научились лечить заболевания, за которые не брались 20 лет назад. Сейчас, например, больные с раком почки могут жить долго, так как появилась терапия», - рассказала Мария Сальникова.

Она обратила внимание, что тенденция движется к тому, что врачи превращают смертельную болезнь в хроническую «Если ходить на постоянные терапии, можно вести абсолютно социальный образ жизни. Конечно, до сих пор есть и случаи, когда мы проигрываем в борьбе за жизни людей. Но статистика меняется, на ранних стадиях обнаружения рака пациенты излечиваются в большинстве случаев», - рассказала и.о. главного врача ГБУЗ «Псковский областной клинический онкологический диспансер».