Общество

Диспансеризация ежегодно выявляет порядка 100 случаев заболевания раком в Псковской области

Диспансеризация ежегодно выявляет порядка 100 случаев заболевания раком в Псковской области. Хотя, понятно, что должно быть больше, в системе есть упущения и со стороны медицинских работников, и со стороны пациентов. Такое мнение сегодня, 17 марта, в ходе пресс-конференции в общественном пресс-центре ПЛН высказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина.

«Диспансеризация существует порядка 10 лет, при этом нормативная база постоянно менялась. Ее главная цель - это локализация онкозаболеваний. Поэтому в протокол диспансеризации включены осмотры маммолога, гинеколога и флюраграфия», - рассказала Надежда Рагозина.

Спикер отметила, что если на первом этапе у пациента выявлена какая-то аномалия, то его обязаны отправить на обследование. «Идеология диспансеризации дает возможность выявления онкологических заболеваний. Если ее выполнять согласно всем правилам, то скорее всего злокачественное заболевание будет выявлено», - поделилась заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области.

Она отметила, что сбои в системе диспансеризации происходят и со стороны медицинских работников, и пациентов. «К сожалению, част получается так, что для работников первичного звена все, что обследуется впервые - это черновик. А сами пациенты часто пренебрегают возможностью прохождения профосмотров или диспансеризации. В этом вопросе ответственность должна быть консолидированной», - заключила Надежда Рагозина.