Общество

«Прямая линия» с председателем Псковского облсовпрофа Ульяной Михайловой состоится 23 марта

23 марта в 18.30 в пресс-центре Псковского облсовпрофа начнет работу «прямая линия» с лидером псковских профсоюзов Ульяной Михайловой. В разговоре также примет участие заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Хришкевич. Лидеры регионального профсоюзного движения обсудят социально-экономическую обстановку в Псковской области, выскажут свое мнение о поправках в Конституцию РФ, ответят на поступившие вопросы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

Следить за трансляцией можно будет на сайте Псковского облсовпрофа, в группе Псковского областного совета профсоюзов ВКонтакте и на канале облсвопрофа в YouTube.

Обращаем внимание профсоюзных активистов и всех жителей Псковской области, что вопросы на «прямую линию» можно направить заранее на электронную почту proforg1710@yandex.ru; в мессенджер WhatsApp +7-921-113-26-22 (и во время эфира также) или оставить их в сообщениях групп Псковского областного совета профсоюзов в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Также вопросы принимаются по рабочим дням по телефону (8112) 72-85-03 с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.