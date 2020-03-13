Общество

В комитетах Псковской области приостанавливают личные приемы граждан

Два комитета Псковской области объявили о приостановлении личных приемов граждан должностными лицами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитетах.

С 17 марта и до особого распоряжения в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции личные приемы не будут проводить сотрудники комитета по управлению государственным имуществом и комитета по закупкам.

В первом случае граждане могут получить подробную консультацию по телефонам: 8(8112)-29-86-00, 29-82-14, 29-86-10. Обращение можно направить в адрес комитета по адресу: улица Пароменская, 21/33, на официальную электронную почту: io-info@obladmin.pskov.ru и через интернет-приемную администрации области.

В комитет по закупкам жители региона могут позвонить по телефонам: 8(8112)-29-99-92 (доб. 101, 102, 103) и уточнить информацию о порядке направления обращений в письменной форме, в форме электронного документа и посредством социальных сетей.



Меры по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции введены указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года № 30-УГ.