Общество

Путин призвал Генпрокуратуру заняться возвратом похищенных коррупционерами средств

Генпрокуратуре РФ следует активизировать работу по возврату похищенных у страны средств в рамках борьбы с коррупцией при реализации национальных проектов. К этому ведомство призвал президент России Владимир Путин во вторник, 17 марта, на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, сообщают «Известия».

«Прошу Генеральную прокуратуру активизировать свою деятельность в этой сфере, более тесно сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов, МВД, Росфинмониторингом, ФНС по возвращению незаконно приобретенного имущества, а проще говоря, украденных у страны, у наших людей, у общества активов и средств», – приводит его слова ТАСС.

Путин отметил, что вести борьбу с коррупцией необходимо всегда, однако в настоящий момент эта проблема имеет особую актуальность, так как на решение общенациональных задач выделяются огромные средства.