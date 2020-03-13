Общество

В России вырос спрос на «солнечный» витамин D3

Спрос на биологически активные добавки, в которых витамин D3 является основным активным веществом, повысился среди россиян. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на данные фармацевтического рынка.

Отмечается, что в 2015 году подобных БАДов было реализовано на 170,5 млн рублей, а в 2019-м их продали на сумму 848,6 млн рублей. Если смотреть количественное увеличение, то продажи возросли с 710 тысяч упаковок до 2 млн.

26% всех препаратов покупают в Москве, в Санкт-Петербурге — почти 8%. Далее в рейтинге находятся Подмосковье (7,51%), Краснодарский край (3,31%) и Новосибирская область (2,72%).

Медики объясняют, что данное вещество естественным путем вырабатывается под действием УФ-лучей и необходимо организму для улучшения иммунной системы. Получить D3 можно из рыбы, морепродуктов и некоторых овощей.