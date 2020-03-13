Общество

В Псковском ЗАГСе ограничат прием граждан с 18 марта

ЗАГС Пскова временно прекращает прием граждан в рамках мероприятий по противодействию распространения на территории Псковской области коронавирусной инфекции. Ограничения вступят в силу с 18 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе ЗАГС.

В соответствии с поручением руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева, проведение личных приемов граждан, кроме исключительных случаев - «в связи с необходимостью решения чрезвычайно важного и неотложного вопроса» ограничат вплоть до особого распоряжения.

В ЗАГСе Пскова уточнили, что ограничения не коснутся уже назначенных регистраций и расторжения брака. Там же напомнили, что рождение ребенка можно зарегистрировать в Псковском перинатальном центре, а заявления на брак можно подать через портал Госуслуг.

Кроме того, заявления на выдачу справок и повторных свидетельств можно подать в МФЦ.