Эпидемиолог рассказал, где взять защитные маски, если их нет в аптеке

На фоне профилактики нового коронавируса в аптеках и строительных магазинах массово скупают медицинские маски и респираторы, что ведет к дефициту. Как пишет «Росбалт», ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун напомнила о надежной альтернативе.
«Маску ведь можно самостоятельно сшить из марли. Рекомендуется пять—семь слоев, а внутрь положить вату», — отметила эпидемиолог.
По ее словам, такое изделие можно использовать многоразово при определенных условиях.
«Нужно кипятить при температуре, рекомендованной для хлопка, а вату заменить», — объяснила Сопрун.
Она также напомнила, что подойдет и маска из ткани, но без марли следующим слоем все равно не обойтись. Это позволит снизить проницаемость вирусных частиц, добавила эпидемиолог.