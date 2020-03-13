Общество

Эпидемиолог рассказал, где взять защитные маски, если их нет в аптеке

На фоне профилактики нового коронавируса в аптеках и строительных магазинах массово скупают медицинские маски и респираторы, что ведет к дефициту. Как пишет «Росбалт», ассистент кафедры организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Лидия Сопрун напомнила о надежной альтернативе.

«Маску ведь можно самостоятельно сшить из марли. Рекомендуется пять—семь слоев, а внутрь положить вату», — отметила эпидемиолог.

По ее словам, такое изделие можно использовать многоразово при определенных условиях.

«Нужно кипятить при температуре, рекомендованной для хлопка, а вату заменить», — объяснила Сопрун.

Она также напомнила, что подойдет и маска из ткани, но без марли следующим слоем все равно не обойтись. Это позволит снизить проницаемость вирусных частиц, добавила эпидемиолог.