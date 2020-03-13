Общество

Главный санврач Псковской области подписал еще 7 постановлений о проверке вернувшихся из-за границы на коронавирус

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук подписал сегодня, 17 марта, порядка 7 постановлений о наблюдении за приехавшими из зараженных стран людьми. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции.

Он напомнил, что основные симптомы коронавируса - повышенная температура, кашель, могут быть и расстройства желудка. «Распознать коронавирус очень сложно. Это можно сделать только при помощи лабораторных исследований. Небольшая часть, примерно 15% заболевают тяжелой формой этой инфекции. В первую очередь страдают наши пожилые люди. Поэтому наша главная задача уберечь именно их», - добавил Александр Нестерук.

По его словам, сейчас в регионе наблюдаются по проверке на коронавирус 43 человека. Все они находятся под наблюдением дома.

«Сейчас я подписал еще порядка 7 постановлений о наблюдении за приехавшими из зараженных стран людьми. Все, кто вернулся из европейских стран, например, из Испании или Франции, из-за границы, должны пройти у нас 14-дневную обсервацию (комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний – от ред.). К ним приходят медработники, несколько раз в день измеряют температуру, кроме того эти люди трижды за весь срок карантина проходят обследование», - сообщил главный санитарный врач Псковской области.

Александр Нестерук уточнил, что людей, которые не имеют возможности пройти обсервацию в домашних условиях, направляют в медицинские учреждения.