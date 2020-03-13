Общество

В Псковской области намерены принять регламент по нахождению детей на улицах в связи с угрозой коронавируса

В рамках развития уже принятых решений по нераспространению коронавируса в Псковской области планируется принять ряд дополнений, которые регламентируют нахождение детей на улице и общественных местах, в том числе и в торговых центрах. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она подчеркнула, что досрочные каникулы в школах региона не должны восприниматься как время для увеселительных мероприятий, поскольку решение об их смещении было принято в связи со сложной ситуацией в целях безопасности.

По словам Веры Емельяновой, на сегодняшнем заседании профильного штаба была поставлена задача вычислить группу риска и обеспечить мероприятия по изоляции. В отдельных случаях предложить самокарантин.

«Мы имеем информацию о тех, кто пересекал границу. Все заболевшие на территории России - это те, кто находился за рубежом, или контактировавшие с ними, - сказала Вера Емельянова. - Псковская область на сегодня не имеет зарегистрированных случаев заболевания, и мы продолжаем работать по активной профилактике».

Первый вице-губернатор уточнила, что в регионе в настоящее время обследованы более 100 человек, еще более 50 находятся под наблюдением и уже есть те, кто ушли с наблюдения, диагнозы не подтвердились.