Общество

Вера Емельянова: Сельские школы готовы к дистанционному обучению в условиях угрозы коронавируса

Сельские школы готовы к дистанционному обучению в условиях угрозы коронавируса. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова на пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, учителя прошли курсовую подготовку, большинство имеют соответствующие сертификаты. В течение недели управление образования предпримет дополнительные меры по организации процесса.

Также Вера Емельянова подтвердила, что сейчас обсуждается перенос времени сдачи единых государственных экзаменов в случае необходимости.

«Самый главный рецепт от нового вируса - высочайшая дисциплина, - считает Вера Емельянова. - Авось наш тут не проходит». Она рекомендовала не выходить без необходимости из дома, но не исключать прогулки на свежем воздухе.

Вера Емельянова также посоветовала позаботиться о самоизоляции пожилым гражданам, которые относятся к группе риска. В этом случае они могут прибегнуть к помощи социальных участковых, волонтеров.