Общество

Запас продуктов в Псковской области достаточен для того, чтобы люди не беспокоились - Вера Емельянова

Запас продуктов в Псковской области достаточен для того, чтобы люди не беспокоились и не запасали ничего лишнего, успокоила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, определенный запас продуктов и средств, необходимых в быту, должен быть на период не более двух недель.

Как отметила Вера Емельянова, на заседании федерального штаба говорилось о том, что Россия не имеет риска оказаться в ситуации дефицита жизненно необходимых продуктов.