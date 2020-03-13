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Общество

Запас продуктов в Псковской области достаточен для того, чтобы люди не беспокоились - Вера Емельянова

17.03.2020 16:08|ПсковКомментариев: 1

Запас продуктов в Псковской области достаточен для того, чтобы люди не беспокоились и не запасали ничего лишнего, успокоила первый заместитель губернатора Вера Емельянова на пресс-конференции 17 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, определенный запас продуктов и средств, необходимых в быту, должен быть на период не более двух недель.

Как отметила Вера Емельянова, на заседании федерального штаба говорилось о том, что Россия не имеет риска оказаться в ситуации дефицита жизненно необходимых продуктов.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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