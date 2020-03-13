Общество

Псковские газовики рекомендуют использовать дистанционные сервисы компаний в целях профилактики коронавирусной инфекции

АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «Газпром межрегионгаз Псков» рекомендуют своим абонентам воздержаться от посещения центров обслуживания клиентов и использовать для решения текущих вопросов по газоснабжению интернет-сервисы и телефонную связь, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Заявки на газификацию принимаются через «Личный кабинет заявителя», в который можно перейти по ссылке. Заявки на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг также доступны на сайте.

Передать показания за потребленный газ, просмотреть начисления или оплатить его можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Псков» по телефонам: 04, 104 и 112 (по мобильной связи). Телефон справочного центра в городе Пскове 8(8112)59-50-50.Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована на сайтах организаций – pskovregiongaz.ru и gro60.ru