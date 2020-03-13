Общество

Псковский облсовпроф дал «первичкам» рекомендации на время угрозы коронавируса

Председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова рекомендовала представителям первичного профсоюзного звена внимательно следить за соблюдением трудовых прав работников при реализации мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

Лидер регионального профсоюзного движения обратила внимание профсоюзных активистов на информационные материалы, подготовленные Департаментом по связям с общественностью, молодежной политике и развитию профсоюзного движения аппарата ФНПР, в которых содержатся ответы на самые частые вопросы в этот период. В частности, это вопросы по переводу на удаленную работу, по сохранению заработной платы в период вынужденного простоя, в котором сейчас и в Псковской области находится ряд организаций, прежде всего, учреждения культуры.

«Вчера мы просили работодателей отнестись с пониманием к сотрудникам, которые вынуждены остаться дома с детьми на период ограничительных мероприятий. Наши профсоюзные юристы обращают внимание, что школьные карантины и другие ограничения стационарного обучения детей являются уважительной причиной для перевода работника на удаленную работу, поскольку на родителей возложена обязанность в силу положений пункта 1 статьи 63, пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса РФ заботиться, в частности, о здоровье своего ребенка, обеспечивать его безопасность, в том числе в период коронавирусной инфекции», - добавила Ульяна Михайлова.

«Мы уверены, что псковские работодатели сделают всё возможное, чтобы при выполнении защитных мероприятий сохранить работоспособность своих организаций и предприятий. В этом заинтересованы и их сотрудники, в том числе наши профсоюзные активисты, которые всегда готовы стать примером самодисциплины, оказать содействие в реализации защитных мер. Это наша общая забота - пройти сложный период спокойно, с минимальными издержками, сохранив свое здоровье, свои рабочие места, заработные платы»», - заключила Ульяна Михайлова.