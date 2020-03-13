Общество

Псковский Росреестр проведет «горячую» линию по вопросам противодействия коррупции

25 марта с 10:00 до 11:00 будет работать «горячая» телефонная линия Управления Росреестра по Псковской области по вопросам противодействия коррупции, на которые ответит начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Росреестре, в рамках горячей телефонной линии граждане могут задать интересующие их вопросы, в частности:

что такое конфликт интересов?

какая ответственность предусмотрена за дачу взятки?

можно ли привлечь к ответственности за ложное сообщение о факте коррупции?

Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.