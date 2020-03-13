Общество

Продолжается заявочная кампания юбилейного Всероссийского конкурса «Доброволец России-2020»

В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проходит в десятый раз. Конкурс дает возможность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рамках Окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой проект, а также получить грант на развитие своего проекта. Грантовый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей, что в 2 раза больше, чем в прошлом году, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Ежегодно в конкурсе «Доброволец России» участвуют тысячи авторов волонтерских и социальных инициатив. В 2018 году на конкурс поступило 15 839 проектов, а в 2019 году – 28 144 инициативы. Общий грантовый фонд за десять лет существования конкурса составляет 106 млн рублей. В 2020 году участниками конкурса станут граждане России в возрасте от 8 лет, реализующие волонтерские и социальные инициативы.

Заявочная кампания конкурса началась 3 марта и продлится до 30 апреля 2020 года. Заявки на участие принимаются на обновленном портале DOBRO.RU в разделе «Конкурс», а также по всем вопросам можно писать на почту: konkurs2020@dobro.ru. Для участников конкурса разработан курс по социальному проектированию и 22 тематических курса в онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет». Кроме того, для участников конкурса предусмотрены электронные задания, которые будут влиять на успешное прохождение конкурсных этапов: размещение информации в социальных сетях, прохождение обучения.

В конкурсе 2020 года несколько этапов.

Четвертьфинал конкурса. Во всех регионах России пройдут региональные этапы конкурса и защита проектов, а также будет проведена заочная оценка проектов федеральной комиссией экспертов. Победители смогут принять участие в полуфинале.

Полуфинал конкурса. Пройдет на окружных форумах добровольцев в шести регионах. Форумы пройдут с июля по октябрь.

По итогам полуфинала лучшие проекты оценит федеральное жюри и участники народного голосования.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 3-5 декабря 2020 года на Международном форуме добровольцев в Москве и будет приурочена к Дню добровольца (волонтера).

Победители конкурса получат гранты до 2 млн рублей на реализацию своего проекта, образовательные гранты до 500 тыс. рублей на обучение и повышение квалификации. Призеры примут участие в обучающих стажировках, а также получат возможность представить свой проект руководству страны или региона.

Победители также смогут выбрать наставника для профессиональных консультаций в течение года