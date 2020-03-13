Общество

15 тысяч масок поступит сегодня вечером в центральную городскую аптеку Пскова

15 тысяч масок поступит сегодня вечером в псковскую центральную городскую аптеку. Об этом корреспонденту ЦДИ сообщила заведующая аптеки №3 Татьяна Рудакова во время рейда псковского УФАС. На данный момент в большинстве псковских аптек медицинских масок в продаже не имеется.

«Цены я пока назвать не могу, потому что цена еще формируется, и какой она будет в аптеке, мы увидим уже при поступлении документов. На сегодняшний день в наличии есть средства для обработки рук», - отметила Татьяна Рудакова.

И уже завтра, 18 марта, партия масок поступит в Псков из Ивановской области.

«Через службу доставки от поставщика - Ивановского комбината - придут хлопчатобумажные маски. Они марлевые, восьмислойные», - рассказала корреспонденту ЦДИ заведующая аптекой №3 Татьяна Рудакова.

Но речь идет о поставке не очень большого количества, отмечают представители аптечной сети.

«Мы просто не видели даже, какие это маски. И насколько они приемлемы в данных условиях».

Добавим, УФАС по Псковской области сегодня проводит проверку аптечных сетей на наличие медицинских масок. Псковичи продолжают жаловаться в соцсетях и на сайте губернатора относительно того, что в псковских аптеках нет средств индивидуальной защиты. А также продолжают приходить сообщения о том, что цены на медицинские маски необоснованно завышаются в ряде муниципалитетов.