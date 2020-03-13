Общество

В ситуации борьбы с коронавирусом власти Псковской области планируют поощрять медработников

В администрации Псковской области рассматривается возможность премирования медицинских работников, которые будут задействованы для борьбы с распространением коронавируса. В настоящее время готовятся соответствующие предложения по их стимулированию. Об этом сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время в медучреждениях региона сформирован запас необходимых препаратов, в распоряжении специалистов находятся аппараты для искусственной вентиляции легких и более 600 приборов для проверки уровня кислорода в крови.

Чтобы сократить риск заражения инфекцией, Вера Емельянова рекомендовала принимать меры превентивного характера, в том числе не забывать об обработке рабочего места, компьютера, мытье рук.

В свою очередь главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук добавил, что источником инфекции может быть и банковская карта, которой граждане активно пользуются в магазинах. «Коронавирусная инфекция больше не капельная, а контактная», - заметил он и посоветовал протирать банковскую карту.