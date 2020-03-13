Общество

УФАС проверяет обоснованность цен на антисептики в псковских магазинах

Псковичи пожаловались губернатору на цены на антисептик в магазинах одной из торговых сетей. Горожане считают, что стоимость в 330 рублей за «обычный» антисептик - это ненормально. Псковское УФАС отреагировало на обращение и приняло решение проверить магазины. Как передает корреспондент ЦДИ, главный специалист-эксперт псковского УФАС Алексей Кузьмин вместе с представителями СМИ выехал в магазин, расположенный в ТЦ «Шайба».

Однако, на полках этого магазина антисептика и вовсе не оказалось. Представитель антимонопольной службы попросил директора магазина показать документы на закупку и продажу, чтобы сравнить цены. По прайсу магазина антисептик реализовывался за 100 рублей - представители магазина предоставили ценник на соответствующий товар, а закупочная его цена, судя по документам, составляла 25 рублей.

«Цены на антисептик в разных магазинах нашей сети могут отличаться максимум на 10-20 рублей, но не на столько, чтобы до 300 стоимость доходила», - отметил директор магазина.

«Мы будем отправлять запрос поставщику для того, чтобы понять обоснование такой наценки. На стадии проверки мы собираем данные, и выводы пока не делаем. Но пока сообщение о том, что антисептик стоит 300 рублей, не подтвердилось», - отметил Алексей Кузьмин.

Добавим, псковское УФАС сегодня проводит проверку также и по аптечным сетям Пскова, чтобы проверить наличие и цены на медицинские маски. В ходе рейда выяснилось, что сегодня в город будут доставлены 15 тысяч медицинских масок.