Общество

Более 10 тонн сырной продукции из Дании не пропустили через границу Псковской области

11 тонн сырной продукции не пропустили через границу в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В МАПП «Убылинка» сотрудники управления провели ветеринарный контроль 11 тонн сырного продукта (Pizzatopping 40%), перемещаемого из Дании в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан.

При проведении досмотра подконтрольной продукции инспекторы установили, что информация о дате выработки продукции, заявленная в ветеринарном сертификате на экспортируемые из Европейского союза в Российскую Федерацию молоко и молочные продукты, полученные от крупного и мелкого рогатого скота, не соответствует сведениям, указанным на маркировочных этикетках товара.

Ввоз 11 тонн сырной продукции на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлена декларация о возврате груза на сопредельную территорию - в Латвию.