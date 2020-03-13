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Общество

Коронавирус не повлияет на деятельность избирательных комиссий Псковской области

17.03.2020 17:47|ПсковКомментариев: 0

121-е заседание Избирательной комиссии Псковской области состоялось 17 марта под председательством руководителя облизбиркома Игоря Сопова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, члены комиссии рассмотрели шесть вопросов.



В частности, Светлана Гаврилова на основании личного заявления освобождена от обязанностей председателя и члена территориальной избирательной комиссии Плюсского района с правом решающего голоса. Предложения по кандидатурам на должность нового председателя ТИК будут приниматься в течение 15 суток с момента опубликования данного решения.

Также члены облизбиркома утвердили результаты учета объема эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политических партий, представленных в Псковском областном Собрании депутатов на региональном государственном радиоканале в феврале 2019 года. Кроме того, в связи с ротацией кадров внесены изменения в состав контрольно-ревизионной службы при Избирательной комиссии Псковской области: вместо вышедшего из состава избиркома Ивана Патлача в нее включен зампредседателя облизбиркома Сергей Кулаков.

Следующим вопросом члены избиркома обсудили информацию об организации закупок, товаров, работ и услуг Избирательной комиссией Псковской области при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. В рамках заседания также внесены изменения списков лиц, имеющих право находиться в помещениях с ограниченным доступом и допущенных к работе с персональными данными и иной конфиденциальной информацией, обрабатываемой в комплексах ГАС «Выборы». Данные изменения приняты в связи с прошедшими назначениями председателей 13 ТИКов, перешедших в статус юрлиц.

В завершении заседания участники затронули вопросы деятельности Избирательной комиссии и территориальных избирательных комиссий в условиях распространения коронавирусной инфекции. Центризбирком прислал рекомендации по профилактике коронавируса для избирательных комиссий субъектов РФ, которые будут доведены до всех территориальных избирательных комиссий Псковской области. Игорь Сопов призвал сотрудников избирательной системы не пренебрегать соблюдением простых мер личной гигиены — мыть руки с мылом и использовать антибактериальные средства защиты.

Напомним, по официальным данным, в Псковской области не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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